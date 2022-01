Auf der CES 2022 hat Samsung einen neuen Knaller losgelassen. Die nächste Fernseher-Generation soll kippbar sein, das heißt, dass die Geräte endlich auch Hochformat bildschirmfüllung darstellen können. Außerdem gibt es weitere zukunftsweisende Extras, vor allem die neuen Fernbedienungen könnten interessant sein.





Hochkantfunktion und schonendes Nachtlicht

Samungs neue Fernsehgeräte werden irgendwie ein bisschen »Smartphone«, so scheint es. Die berühmte Kippfunktion ist uns schon von unseren Handys bekannt, damit lassen sich zum Beipsiel Tik-Tok-Videos sehr viel besser Hochkant darstellen. Die schwarzen Balken an den Rändern sind nicht mehr notwendig, weil die spezielle Wandhalterung den Fernseher hochkant hievt. Auch eigene Aufnahmen, die in der Senkrechten gedreht wurden, kommen damit viel besser rüber. Außerdem sollen die TVs eine EyeComfort-Modus eingepflanzt bekommen, die bei dunkler Umgebung den blauen Lichtanteil reduziert. Beim Smartphone nennt man das Nachtlicht oder englisch: Night Shift. Die Spezialbeleuchtung gönnt den Augen eine Ruhepause und sorgt dafür, dass der User nach dem Medienkonsum besser schlafen kann.

NFT-Funktion dient dem exklusiven Kunstwerkkauf

Es geht noch weiter: Die nagelneuen Lifestyle-TVs, die den Seriennamen The Frame tragen, sollen über einen matten, reflexionsarmen Bildschirm verfügen, sodass sie sich als Bilderrahmen für Kunstwerke alle Art nutzen lassen. Wenn der Nutzer gerade kein TV sieht, zeigt das Gerät dann die Kopie eines bekannten oder weniger bekannten Kusntwerks an. Wer sich nicht mit irgendeinem Bild zufriedengibt, sondern ein echtes Unikat an seiner Wand wünscht, kauft sich ein digitales Einzelstück über die integrierte NFT-Plattform. NFT ist die Abkürzung für Non Fungible Token, eine Technologie, die digitalen Conent mit einem exklusiven Besitzzertifikat versieht. Die Speicherung erfolgt fälschungssicher per Blockchain. Damit lässt sich dann herrlich protzen! Auch LG möchte nach neuesten Informationen bald schon auf diese Technik setzen.





Über die zugehörige Fernbedienung kursiert das Gerücht, dass diese sich über die WLAN-Funkwellen selbständig auflädt. Der Akku fällt dabei weg, als Speicherort dient ein Kondensator, wie er auch in Solar-Armbanduhren enthalten ist. Die Information steht zwar noch auf etwas wackligen Füßen, sie könnte allerdings Hand und Fuß haben, weil Fernbedienungen sehr genügsame Verbraucher sind.

Quelle: spiegel.de, btc-echo.de