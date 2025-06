Je mehr der Klimaschutz alle Bereiche des Lebens einnimmt, desto gefragter sind auch Gartentrends, die auf Nachhaltigkeit setzen. Das betrifft die Nutzung von Regenwasser, das Kompostieren, die Ressourcenschonung, die Förderung der Artenvielfalt und die Schaffung naturnaher Gärten. Die Verwendung natürlicher Materialien steht im Vordergrund. Gerade auf dem eigenen Grundstück können Gartenbesitzer viel zum Umweltschutz beitragen, grüne Energie nutzen und dazu die Selbstversorgung angehen, indem eigenes Gemüse und Obst angebaut wird.





Innovative Ideen für den Garten

Der Garten bildet die grüne Oase vor dem Haus. Umso wichtiger ist es, sich hier rundherum wohlzufühlen. Das beginnt mit der Wahl geeigneter Gartenpflanzen z. B. aus dem Online-Shop von Heijnen, bis zum Anbau von Obst und Gemüse. Der Selbstversorgergarten liegt im Trend. Es macht Spaß, frische Tomaten, Gurken, knackige Salate, Kartoffeln, Beeren, Äpfel und Birnen zu ernten. Der Eigenanbau ist günstiger und gesünder als der Kauf im Supermarkt. Auch Kräuter können angepflanzt werden, um jederzeit auf frische Lebensmittel zugreifen zu können.





Sichtschutz durch Heckenpflanzen

Gegenüber Zäunen und Gemäuern liegen auch Hecken im Trend und bieten eine natürliche Eingrenzung des Gartens. Sie wachsen dicht und grün und gewähren so einen natürlichen Sichtschutz. Gewächse wie Kirschlorbeer, Zypressen oder die Lebensbaum Hecke sind pflegeleicht und flexibel formbar. Dazu tragen sie zum Umweltschutz bei, weil sie einen Lebensraum für Kleintiere und Vögel schaffen.

Nachhaltigkeit im Garten

Ein weiterer Gartentrend ist die Nachhaltigkeit. Das betrifft vor allem das Düngen, Bewässern und Kompostieren. Immer mehr wird auf chemische Dünger und Pestizide verzichtet. Stattdessen setzen umweltbewusste Gartenbesitzer auf die Kompostierung. Gleiches gilt für die Bewässerung, die für alle Pflanzen notwendig ist. Mit einer Wasserpumpe und modernen wassersparenden Systemen wird der Verbrauch gesenkt.

Förderung der Biodiversität

Statt reiner Rasenflächen oder gezielt angelegte Beete liegt die Biodiversität im Trend. Durch den Anbau verschiedener Pflanzenarten und Gemüsesorten wird die biologische Vielfalt gefördert und gerät gleichzeitig zum Lebensraum zahlreicher Insekten, Vögel und Kleintiere. Gerade Hecken und Bäume bieten Platz zum Nisten. Alternativ können auch Nistkästen, Vogelhäuser oder Insektenhotels genutzt werden.

Mehrere Gartenebenen

Ein weiterer Trend, der sich seit den letzten Jahren hält, ist das Anlegen von Hochbeeten, um im Garten mehrere Ebenen zu erzeugen. Das sieht nicht nur optisch wunderschön aus, sondern gestattet auch eine bessere Aufteilung. Beliebt ist ein Mix aus Beeten, Rasenflächen, Steinwegen und Gewässern wie einem Teich oder plätschernden Brunnen.

Smarte Beleuchtung im Garten

Während ein Garten tagsüber in bunter Pracht erstrahlt, ermöglicht er in den Abendstunden die Entspannung an der frischen Luft. Viele sitzen gerade in den milden Jahreszeiten auf der Terrasse, um abzuschalten und zu relaxen. Eine angenehme Beleuchtung trägt viel zur Stimmung bei, besonders wenn sie stromsparend und smart ist. Es gibt intelligente Beleuchtungssysteme, die durch Bewegungssensoren gesteuert werden und so die Beleuchtung dort gestatten, wo sie gewünscht wird.