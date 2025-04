Siemens Gamesa hat China den Leistungs-Weltrekord bei Windgeneratoren abgenommen. 21,5 Megawatt stehen auf dem Typenschild der Anlage, die jetzt im dänischen Windkraft-Testzentrum in Østerild in Betrieb ging. Sie löst die MySE18.X-20MW des chinesischen Herstellers MingYang ab, die mit einer Leistung von 20 Megawatt seit dem 28. August 2024 in Hainan Strom erzeugt. Der chinesische Staatskonzern Dongfang Electric (DEC) steht bereits in den Startlöchern, den neuen Rekord zu brechen. Er entwickelt einen 26-Megawatt-Generator.





Die EU ließ 30 Millionen Euro springen

Der Innovationsfonds der Europäischen Union hat die Siemens-Gamesa-Anlage und weitere Innovationen des Unternehmens im Bereich Windenergie mit 30 Millionen Euro unterstützt. Wie viel der Bau gekostet hat verrät die in Spanien angesiedelte Tochter von Siemens Energy nicht. Auch die Produktionskosten sind noch offen. Sie sollen natürlich nicht höher, besser sogar niedriger sein als die bei heutigen Windparks, die meist mit Generatoren von zehn Megawatt und weniger ausgerüstet sind. Die Produktionskosten liegen bei Anlagen auf dem Festland derzeit bei vier bis acht Cent pro Kilowattstunde. Bei Offshore-Anlagen sind es neun bis zwölf Cent. Ende dieses Jahrzehnts soll sie serienmäßig gebaut werden. Bis dahin muss das Unternehmen eine Produktionstechnik entwickeln, die derartige Preise ermöglicht.





Strom für 16.000 Haushalte

Der Rotor des 21,5-Megawatt-Generators mit der Bezeichnung SG DD-276 hat einen Durchesser von 276 Metern. Er überstreicht eine Fläche von 60.000 Quadratmetern. Das entspricht fast neun Fußballfeldern. Rein rechnerisch kann sie rund 16.000 Haushalte mit Strom versorgen. Man rechnet damit, dass die Mega-Turbine im Laufe ihrer Betriebsjahre 55.454 Tonnen CO2-Emissionen einsparen wird.

Die SG DD-276 ist die 5000. Turbine von Siemens Gamesa. Die Generatoren sind in 14 Ländern in Betrieb, teilweise an Land und teilweise auf See. Insgesamt haben sie eine Nennleistung von 27.000 Megawatt.

Das höchste Windrad der Welt

In der deutschen Lausitz soll in diesem Sommer das mit 365 Metern höchste Windrad der Welt an den Start gehen. An der Turmspitzen befindet sich ein Generator des saarländischen Herstellers Vensys Energie mit bescheidenen 3,8 Megawatt. Auf die Leistung kommt es der Dresdner Gicon-Gruppe, die die Anlage baut, allerdings nicht an. Sie will zeigen, dass die Nettoleistung in dieser Höhe doppelt so hoch ist wie bei Anlagen mit normaler Höhe.

via