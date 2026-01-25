Ohne Strom läuft nichts mehr: Weder das Smartphone selbst noch die Bluetooth-Kopfhörer, der Fitness-Tracker oder der E-Reader sind unterwegs nutzbar, wenn der Akku es nicht will. Und wer schleppt schon ständig eine Powerbank mit sich herum? Das P4 Power von Realme kommt mit einer gigantischen 10.001-mAh-Batterie daher und hält damit viel länger durch als jedes übliche Smartphone. Gleichzeitig ist es als Powerbank nutzbar und sorgt so dafür, dass auch andere Kleingeräte weiter ihren Dienst leisten.





38 Tage Stand-by – 3,5 Tage leichte Nutzung

3,5 Tage soll das Realme P4 Power bei leichter Nutzung ohne Aufladung durchhalten. Wer pausenlos auf Youtube streamt, kann das laut Herstellerauskunft 32 Stunden am Stück tun, während Turbo-Gamer 12 Stunden lang durchspielen können. Die reine Standby-Zeit beträgt enorme 38 Tage. Zweimal pro Woche zu laden ist mit moderater Nutzung also »drin«. Beim Ausflug in die Wildnis eine wahre Wonne! Aber auch Vergessliche kommen auf ihre Kosten, sie müssen nicht mehr so oft mit einem »plötzlichen« Akku-Aus klarkommen. Trotz des fetten Akkus wiegt das Gerät nur 219 Gramm, ein Gewicht, das sich problemlos herumtragen lässt.

Dank 27-Watt-Umkehrladung als Stromquelle nutzbar

Bei 80-Watt-Schnellladung ist das P4 Power innerhalb von fünf Minuten bereits halbvoll. Und dank der 27-Watt-Umkehrladung (Reverse Charging) dient das Handy als Stromquelle für andere kleine Geräte – mit mehr Tempo als die meisten derzeitigen Powerbanks. Ein iPhone 16 Pro soll sich so in weniger als einer halben Stunde halb aufladen lassen. Der Akku ist eine Silizium-Kohlenstoff-Anoden-Batterie mit längerer Lebensdauer als die klassischen Lithium-Ionen-Akkus. Nach vier Jahren möchte der Hersteller eine Restkapazität von 80 Prozent garantieren. Hinzu kommen drei Jahre Android-OS-Updates und vier Jahres Sicherheits-Patches.





Während des Aufladens per Kabel kann der Nutzer den Bypass-Modus einschalten, um zum Beispiel weiterzuspielen, ohne dabei den Akku übermäßig zu belasten oder zu gar überhitzen. Der Verkaufspreis dieses Handys wird vermutlich bei knapp über 200 US-Dollar liegen, also etwa im Bereich des bereits erhältlichen Realme P4, ohne den Zusatz »Power«. Eine Top-Kamera-Hardware oder andere technischen Finessen sollen wohl nicht dabei sein, Realme legt seinen Fokus hier klar auf den Akku. Und der hat es echt in sich!

