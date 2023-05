Das Unternehmen Captura Corporation, eine Ausgründung des California Institute of Technology, hat einen revolutionären Plan zur aktiven Entfernung von CO2-Emissionen aus der Atmosphäre entwickelt. Das Startup möchte CO2 aus Meereswasser entfernen und das gefilterte Wasser zurück in den Ozean leiten. Dabei sollen nur erneuerbare Energien zum Einsatz kommen.





Elektrodialyse bereinigt Wasser von CO2

Für die Entfernung des CO2 aus dem Wasser will die Captura Corporation ihr eigens patentiertes Elektrodialyse-Verfahren namens Direct Ocean Capture (DOC) verwenden. Im Rahmen des Verfahrens entsteht pures CO2, das dann entweder zur Herstellung anderer Produkte oder Materialien genutzt werden oder in CO2-Senken gespeichert werden kann. Mit diesem Verfahren will das Unternehmen im großen Stil CO2 aus dem Kreislauf entfernen – und das zu niedrigeren Kosten als bisher bestehende Verfahren.

Mit dem vom Caltech entwickelten DOC-Verfahren können nach Angaben der Forscher:innen Gigatonnen an CO2 aus dem Ozean entfernt werden. Dabei wird zuerst gefiltertes Ozeanwasser in die Anlage geleitet. Dort wird dann das Elektrodialyse-Verfahren eingesetzt, um Säure zu erschaffen. Diese Säure wird dann dem Ozeanwasser hinzugefügt. Dabei kommt es zu einer chemischen Reaktion, bei der das CO2 aus dem Wasser entfernt wird. Dieser Vorgang wird mit mit Hilfe eines





Gas-Flüssigkeits-Kontaktapparats und einer Vakuumpumpe beschleunigt. Das Ergebnis ist dann reines CO2.

Wasser kann wieder CO2 aufnehmen

„Less than 1% of this water is diverted and pre-processed to purify the ocean water into pure salt water. This salt water is then processed in Captura’s proprietary electrodialysis technology. Through dissociation, electrodialysis uses renewable electricity to split the salt and water into an acid and an alkali base„, schreibt das Unternehmen.

Das vom CO2 bereinigte Wasser wird dann wieder in den Ozean zurückgeleitet. Dort kann es dann die gleiche Menge CO2, die vorher entfernt wurde, wieder aus der Atmosphäre aufnehmen. Diese einzigartige Eigenschaft macht derartige Anlagen zu einer wirksamen Waffe im Kampf gegen den Klimawandel.

„This decarbonized water then sits in the top layer of the ocean and will then react with the atmosphere to draw down an equivalent quantity of CO2„, so Captura.

Erste Tests liefen erfolgreich

2022 begann Captura mit dem Test einer ersten Pilot-Anlage im kalifornischen Newport Beach- DAs Unternehmen nutzt dort einen kontinuierlichen Fluss von Ozeanwasser um die Leistungsfähigkeit des Systems zu überprüfen und nötige Verbesserungen vorzunehmen.

Nach dem erfolgreichen Test möchte Captura nun in Zusammenarbeit mit AltaSea im Haven von Los Angeles ein zweites DOC-System etablieren, das knapp 100 Tonnen CO2 pro Jahr aus dem Wasser entfernen soll. Mittelfristig will das Unternehmen die Technologie allerdings hochskalieren, sodass einzelne Anlagen im großen Stil arbeiten können.

„Captura’s technology is progressing rapidly through our piloting program towards large-scale commercial deployment. Now, our work with AltaSea means we can further accelerate our technology and monitor how our system interacts with the ocean, and we couldn’t think of a better partner to help us take our progress to the next level. Alongside the support from SoCalGas, this really is a great example of California companies working together to take a leading role in the fight against climate change„, so Steve Oldham, CEO von Captura.

via New Atlas