Die Onlinewelt ist ständigen Wandlungsprozessen unterworfen. Regelmäßig werden neue Technologien, Services und Tools entwickelt, die den Menschen das Leben einfacher und schöner gestalten sollen. Die Geschwindigkeit bei der Entwicklung von Online-Diensten nimmt immer weiter zu. Was heute noch aktuell ist, kann morgen schon heillos überholt sein. Es gibt aber einige Online-Dienste, die den Test der Zeit bestehen und auch in einigen Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten noch relevant sein werden. Dieser Artikel wagt den Blick in die Kristallkugel und stellt einige Online-Dienste vor, die die Zukunft prägen dürften.





Cloud-Computing

Das Cloud-Computing gewinnt seit einiger Zeit immer mehr an Bedeutung. Vor allem Unternehmen greifen auf die Dienste von Anbietern zurück, die jede Menge Platz zur Verfügung haben. Über solche Cloud-Dienste ist es möglich, die gesamte IT-Infrastruktur auszulagern. Die Betriebe müssen somit nicht selbst für Speicherplatz und eine hohe Geschwindigkeit sorgen, sondern lagern diese Aufgabe an Dienstleister wie Amazon, Microsoft oder Google aus.





Dass die Bedeutung des Cloud-Computings weiter zunehmen wird, ist wahrscheinlich, weil die Zahl der zu verwaltenden Daten immer mehr zunimmt. Selbst kleine Unternehmen benötigen heutzutage viele digitale Kundendaten, um erfolgreiche wirtschaften zu können. Diese müssen sicher und leicht zugänglich abgespeichert werden, sodass die Mitarbeiter jederzeit Zugriff darauf haben. Schon jetzt achten Anwender darauf, möglichst kompetente, sichere und günstige Cloud-Anbieter zu finden.

VPN

Ein weiterer Online-Dienst, der auch in Zukunft noch relevant sein wird, sind Virtual Private Networks (Virtuelle Private Netzwerke = VPN). Bei diesem Onlinedienst werden die digitalen Spuren, die alle Nutzer im Internet hinterlassen, verschlüsselt, sodass sie von Außenstehenden nicht mehr gesehen werden. Das bedeutet unter anderem, dass die IP-Adresse nicht erkennbar ist und dass die Wege, die Nutzer zurücklegen, von Außenstehenden nicht nachvollzogen werden können.

VPNs werden auch in Zukunft relevant sein, weil das Thema Datenschutz im Internet eine immer größere Relevanz gewinnt. Nutzer wollen sich darauf verlassen können, dass sie von anderen nicht ausspioniert werden, und sich möglichst frei im Internet bewegen. Außerdem sind einige Dienste durch das sogenannte Geoblocking regional begrenzt. Mittels VPN ist es möglich, selbst im Ausland auf Dienste zurückzugreifen, die eigentlich nur in der Heimat zur Verfügung stehen. Hierdurch gewinnen Anwender eine viel größere Flexibilität und Unabhängigkeit. Um hier bestmöglich abgesichert zu sein, sollte man sich für einen professionellen, erfahrenen und verlässlichen VPN Anbieter entscheiden.

Social-Media-Plattformen

Zu den Stärken der sozialen Netzwerke gehört, dass sie die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, revolutioniert haben. Viele politische Aktionen und gesamtgesellschaftliche Zusammenschlüsse sind nur dadurch möglich geworden, dass sich Menschen im Social Media Bereich miteinander vernetzt und ausgetauscht haben. Ebenso spielen die sozialen Netzwerke zunehmend in der Berufswelt eine Rolle. Sie dienen unter anderem dazu geeignete Kandidaten für das eigene Unternehmen zu finden und der Zielgruppe immer frischen Content zukommen zu lassen.

Zu den großen Playern im Social Media Bereich gehören aktuell unter anderem Facebook, Twitter und TikTok. Ob diese sozialen Netzwerke und Online-Dienste auch in Zukunft Relevanz haben werden, muss sich erst noch zeigen. Es ist so, dass einige Dienstleister, die früher ein Millionenpublikum an sich ziehen konnten, heute nahezu vollständig von der Bildfläche verschwunden sind. Es werden immer wieder neue Services und Tools angeboten, die frische Features bereitstellen und den Nutzern einen Mehrwert bieten. Das soziale Netzwerke im Allgemeinen aber von Bedeutung sein werden, ist nicht zu bezweifeln.

Streaming

Ebenso wie sich unsere Art zu kommunizieren verändert hat, nutzen wir auch Filme und Serien ganz anders als früher. Das lineare Fernsehen verliert immer mehr an Bedeutung. Stattdessen möchten die Menschen Video on Demand zur Verfügung haben und jederzeit frei entscheiden können, wann sie sich bestimmte Inhalte anschauen. Das gilt nicht nur für Filme und Serien, sondern auch für Musik, die zunehmend nicht mehr gekauft, sondern gestreamt wird.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Art und Weise des Streamings in Zukunft verändern wird. Heute ist es so, dass Nutzer meist viele unterschiedliche Anbieter wie Netflix, Amazon Prime, Spotify oder Disney+ zur Verfügung haben müssen, um möglichst alle verfügbaren Inhalte ansehen zu können. Das ist einerseits kostspielig und andererseits unübersichtlich. Die Wahrscheinlichkeit ist daher groß, dass sich neue Formen des Streamings entwickeln werden, die für die Nutzer praktikabler und günstiger sind. Dass eine Entwicklung weg vom Streaming und zurück zu linearen Inhalten stattfinden wird, ist hingegen unwahrscheinlich.

Online-Bezahldienste

Bargeld ist mittlerweile nur eine Bezahlmöglichkeit unter vielen. Zahlreiche Nutzer verwenden zusätzlich Kreditkarten oder Bankkarten, um zu bezahlen. Auch Schecks sind nach wie vor beliebt und kommen vor allem auf Reisen und in der Geschäftswelt zum Einsatz. Zusätzlich entwickeln sich immer mehr online Bezahldienste, mit denen Bezahlvorgänge besonders schnell, einfach und anbieterunabhängig durchgeführt werden können.

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, eine sogenannte Digital Wallet einzurichten. Hierbei handelt es sich um eine Art digitale Geldbörse, in der sämtliche Finanzdaten hinterlegt sind. Somit können Einkäufe im Supermarkt über eine solche Digital Wallet ebenso bezahlt werden wie Finanztransaktionen am Finanzmarkt. Wichtig ist es, einen Anbieter auszuwählen, der möglichst überall akzeptiert wird und ein Höchstmaß an Datensicherheit bietet.

Digitale Lernplattformen

Digitale Lernplattformen werden von Menschen aller Altersgruppen begeistert angenommen. Es gibt schon heute viele Plattformen, auf denen man sich bestimmte Inhalte aus Schule, Studium und Ausbildung ansehen kann. Diese sind meist so verständlich und ansprechend aufgebaut, dass sie von den Anwendern gerne genutzt werden und diesen einen echten Mehrwert bieten.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass in naher Zukunft immer mehr Lernplattformen entstehen werden. Hier sind die Inhalte nicht nur modern, attraktiv und verständlich, sondern es besteht auch die Möglichkeit, Kontakte zu anderen Lernenden zu knüpfen. So kann man sich gegenseitig unterstützen, Dokumente austauschen, Hinweise geben und das Lernen somit interaktiv und spannend machen.

Fazit

Es gibt eine Vielzahl von Online-Diensten, die schon heute vorhanden sind, die Zukunft aber trotzdem prägen werden. Außerdem ist anzunehmen, dass noch neue Services entwickelt werden, an die heute noch niemand denkt. Immerhin entwickelt sich die Online-Welt kontinuierlich weiter und es kommen immer neue Anbieter mit vielfältigen Services und Online-Diensten auf den Markt.