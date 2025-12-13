Orcas sind erstaunlich intelligente Jäger: Sie erzeugen Wellen, um Robben von Eisschollen zu stoßen und Heringe zu Schwärmen zusammenzutreiben. Mit Schwanzschlägen können sie Beutetiere betäuben, um diese in Ruhe zu fressen. Jetzt fand ein internationales Forscherteam unter der Leitung der Dalhousie University (DU) in Kanada heraus, dass die Schwertwale das Unterwasserradar von Delfinen nutzen, um Chinook-Lachse zu finden. Sie selbst sparen dadurch jede Menge Energie – und lassen ihren fleißigen Helfern eine saftige Belohnung zurück.





Delfine als »Außenradar« für die Suche nach Chinook-Lachsen

Einige Orcas fressen Delfine – andere arbeiten mit ihnen zusammen. Vor der Küste von British Columbia beobachteten die Wissenschaftler eine spannende Kooperation, die beiden Partnern nutzt. Sie statteten die »Killwerwale« mit Saugnapf-Bewegungsmeldern (Customized animal Tracking Solutions Tags – CATS) aus, beobachten sie zusätzlich mit Drohnen, nutzten akustische Aufzeichnungen und Unterwasservideos. Die Multimediadaten ließen nur einen Schluss zu: Die Orcas regeln in der Nähe von Pazifischen Weißseitendelfinen gezielt ihr Echo herunter und nutzen diese als »Außenradar« auf der Suche nach einer begehrten Leibspeise.

Chinook-Lachse sind für die Delfine zu groß, um sie zu jagen, trotzdem mögen auch die kleineren Meeressäuger diese Speise. Am Ziel angekommen, erledigen die Orcas also die Arbeit, fressen die großen Happen und lassen jede Menge kleine Fleischstücke für ihre hilfreichen Delfine zurück. Feindseliges Verhalten zwischen den beiden Spezies erkannten die Forscher an dieser Stelle nicht, nur eine kooperative Nahrungssuche.





»Strategische Allianz«

Andrew Trites, Mitautor der Studie und Direktor der Marine Mammal Research Unit am Institut für Ozeane und Fischerei der University of British Columbia, äußert sich dazu wie folgt: »Die strategische Allianz, die wir zwischen den Delfinen und Schwertwalen beobachtet haben, ist außergewöhnlich. Durch ihre Zusammenarbeit können Schwertwale Energie sparen und die Delfine als mit Radar ausgestattete Späher einsetzen, um ihre Chancen zu erhöhen, große Chinook-Lachse in größeren Tiefen zu finden. Im Gegenzug erhalten die Delfine Schutz vor Raubtieren und Zugang zu den Resten eines der wertvollsten Fische des Ozeans. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.«

Ein weiterer Vorteil für die Delfine könnte darin bestehen, dass die ortsansässigen Orca-Familien sie vor wandernden Schwertwalen beschützen. Erstautorin der Studie, Sarah Fortune von DU, spekuliert: »Sind Killerwale, die gemeinsam mit Delfinen auf Nahrungssuche gehen, erfolgreicher beim Fang von Lachsen? Ist ihre körperliche Verfassung besser als die von Walen, die alleine jagen? Anhand solcher Messgrößen können wir herausfinden, ob es sich um eine für beide Seiten vorteilhafte Interaktion handelt.«

Quelle: dal.ca