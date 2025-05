Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind durch ihr Erdöl reich geworden. Nun neigt sich das fossile Zeitalter dem Ende zu und es wird Zeit für eine Neuaufstellung. Darum führt das arabische Land nun eine breite Umstellung der Infrastruktur durch und möchte unter anderem in Sachen KI führend werden. Ein Teil des Projekts: Alle Bürger der VAE sollen kostenlos Zugang zu ChatGPT plus erhalten, um die digitale Ressource in großem Umfang zu nutzen.





Plus-Abo kostet normalerweise 20 Dollar im Monat

Derzeit kostet ChatGPT plus 20 Dollar im Monat. Für diesen Beitrag erhalten Nutzer bei hoher Auslastung priorisierten Zugang und können große Dateien zur Auswertung uploaden. Hinzu kommen bessere Bild- und Sprachfunktionen sowie diverse Deep-Research-Tools. Darüber hinaus gibt es noch das Pro-Abo für 200 Dollar im Monat mit unbegrenztem Zugriff auf sämtliche ChatGPT-Versionen und einigen exklusiven VIP-Funktionen.

Für ihre Bevölkerung möchten sich die VAE vorerst auf die Plus-Version beschränken, entsprechende Verhandlungen mit OpenAI laufen bereits. Die angestrebte Maßnahme gehört zum Infrastrukturpaket »Stargate UAE«, das einen 1-Gigawatt-Rechencluster im 5-GW-KI-Campus in Abu Dhabi vorsieht. Die Firma G42 aus Abu Dhabi arbeitet zu diesem Zweck mit Großkonzernen wie OpenAI, Nvidia und Oracle zusammen, Phase 1 soll mit etwa 200 Megawatt schon nächstes Jahr anlaufen. Als Hardware sind dafür vor allem massig Grafikprozessoren und Computerchips nötig.





10 Millionen Menschen werden profitieren

Das erklärte Ziel besteht darin, eine führende Rolle auf dem KI-Sektor zu übernehmen. Dadurch ließen sich wiederum eine effizientere Gesundheitsversorgung und eine modernere Bildung ableiten. OpenAI schreibt dazu im Firmen-Blog: »Im Rahmen der Partnerschaft werden die Vereinigten Arabischen Emirate das erste Land der Welt sein, das ChatGPT landesweit anbietet und den Menschen im ganzen Land die Möglichkeit gibt, auf die Technologie von OpenAI zuzugreifen.« Insgesamt betrifft die Maßnahme 10 Millionen Menschen.

Quelle: futurezone.at