Nicht jeder Fahrer schafft es mit Leichtigkeit in eine enge Parklücke am Straßenrand. Dummerweise gibt es viele dieser schmalen Lücken in unseren Städten, das dürfte in China nicht anders sein. Könnte man ein Auto doch seitwärts einparken! Diesen Wunsch hat der chinesische Autoproduzent Geely seinen Kunden und Kundinnen jetzt erfüllt.





Wagen kann auf der Stelle wenden und seitwärts einparken

In einem Video stellt Geely einen modifizierten Prototyp des Elektro-Crossovers Geely EX5 vor – in China kurz Geely EX5 genannt. Alle vier Räder sind unabhängig voneinander um bis zu 90 Grad drehbar! Die Elektromotoren befinden sich in den Radeinheiten und ermöglichen damit die enorme Flexibilität. Der Wagen kann tatsächlich auf der Stelle wenden, also einen Tank Turn vollziehen. Beim Einparken bewegt er sich auf Wunsch krabbenartig seitwärts in die Lücke, im Englischen als Crab Walk bezeichnet. Für diesen Trick benötigt das Auto vergrößerte Radkästen an der Hinterachse, damit die Felgen die gedrehten Räder noch fassen können. Wahrscheinlich hat das Innenraumvolumen damit etwas gelitten.

Schwarze Folien und Verpixelungen im Video

Im Video sind die Fenster des Vorführwagens mit schwarzer Folie verklebt, was auf eventuell (noch) fehlende Rücksitze hindeutet. Eine tiefgreifende Veränderung zieht nun einmal meist weitere Maßnahmen nach sich: Jetzt überlegt das Geely-Team bestimmt, wie sich die Sitzgelegenheiten wieder integrieren lassen! Auch auf einige Teile der Radkästen darf das neugierige Videopublikum keinen genauen Blick werfen, sie werden verschwommen angezeigt. Natürlich will der Hersteller seine Geheimnisse noch für sich behalten.





Das Promotion-Video von Geely

Der Geely EX5 ist ein Elektro-SUV mit normalerweise einem einzigen Elektromotor an der Vorderachse und einem 60,2-kWh-Akku. Er kostet umgerechnet je nach Ausstattung zwischen 13.000 und 22.000 Euro und bietet eine maximale Reichweite von 430 Kilometern. Falls die Variante mit den drehbaren Rädern auf den Markt kommt, ist mit einem höheren Preis zu rechnen. Fraglich bleibt hierbei: Wenn sich nun in die engsten Parklücken lauter Geelys EX5 millimetergenau quetschen – wie kommen die anderen parkenden Autos dann wieder »raus«?

