Die Ladedauer spielt bei Elektroautos noch immer eine kritische Rolle. Denn bisher dauert es deutlich länger, die Batterie des E-Autos aufzuladen, als den Tank eines Verbrenners zu befüllen. Auf der einen Seite wird daher intensiv an neuen und noch schnelleren Ladestationen geforscht. Hier ist unter anderem Porsche führend. Eine andere Lösung besteht darin, das Auto einfach während der Fahrt zu laden. Dies kann einerseits durch magnetische Spulen in der Straße realisiert werden. Hierzu sind aber gewaltige Investitionen in die Infrastruktur nötig. Theoretisch einfacher ist es daher, das Auto einfach mit Solarzellen auszustatten und so die Energie der Sonne zu nutzen, um – im Idealfall – Ladezeiten überflüssig zu machen. In der Praxis arbeiten daran bereits zahlreiche Firmen. So etwa das deutsche Startup Sono Motors aus München. Dort soll die Sonne aber nur für zusätzliche Reichweite sorgen. Grundsätzlich verfügen die Autos aber auch weiterhin über einen Akku, der regelmäßig geladen werden muss.





8,1 Quadratmeter an Solarzellen sorgen für die nötige Energie

In China geht man nun noch einen Schritt weiter. Dort haben sich 42 Firmen und drei Universitäten zusammengetan, um ein Auto zu entwickeln, das alleine durch die aufgenommene Sonnenenergie angetrieben wird. Das so entstandene Tianjin Solar Car wurde nun nach fünf Monaten Entwicklungszeit auf der sechsten World Intelligence Conference präsentiert. Alles in allem haben die Entwickler rund 8,1 Quadratmeter an Solarzellen verbaut. Zum Vergleich: Der erst kürzlich präsentierte Lightyear One kommt nur auf rund fünf Quadratmeter. Erreicht wird der hohe Wert unter anderem durch etwas futuristisch wirkende Aufbauten auf dem Dach. Die große Menge an verbauten Solarzellen sorgt dafür, dass an sonnenreichen Tagen bis zu 7.6 kWh an Energie gewonnen werden können. Dies ist eine ganze Menge, reicht aber noch nicht aus, um bei den Leistungsdaten an konventionelle Elektroautos heranzureichen. So liegt die maximal getestete Reichweite bei lediglich knapp 75 Kilometern. Auch die Maximalgeschwindigkeit von 79,2 Stundenkilometern ist eher begrenzt.



Autonomes Fahren Level 4 soll möglich sein

Transportiert werden können aber immerhin drei Personen und ein Fahrer. Aktuell befindet sich das neu entwickelte Solarauto auf einer Tour durch China. Dabei sollen nicht nur die Solarzellen präsentiert werden, sondern auch zahlreiche weitere interessante Features. So verfügt das Auto über alle nötigen Technologien, um autonomes Fahren auf Level 4 oder darüber zu ermöglichen. Level 4 bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Auto grundsätzlich keinen menschlichen Fahrer mehr benötigt. Allerdings gibt es noch einige Einschränkungen, was die äußeren Bedingungen angeht. So können Regen oder Schnee dafür sorgen, dass die Autos nicht fahren dürfen. Level 5 wäre dann ein Auto, das immer und überall alleine fahren kann. Bisher gehört unter anderem Mercedes zu den hier führenden Unternehmen. Kürzlich erhielt etwa der Mercedes Drive Pilot, der autonomes Fahren auf Level 4 ermöglicht, die offizielle Zulassung in Deutschland. Das Tianjin Solar Car ist den Angaben der Entwickler zufolge also auch in diesem Punkt durchaus technologische Spitze.

