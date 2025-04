Allzu viele Menschen kennen das: Geht die Autofahrt über kurviges Gelände oder tritt bei einer Schifffahrt stärkerer Seegang auf, folgen Schwindel und Übelkeit auf den Fuß. Oft genügt es auch schon, auf gerader Strecke länger in ein Buch oder ins Handy zu versinken, um den Gleichgewichtssinn ins Straucheln zu bringen. Reisetabletten helfen nicht immer zuverlässig dagegen, doch schon länger besteht in der Wissenschaft der Verdacht, dass bestimmte Töne den Körper wieder ins Lot bringen könnten.





„Sound Spice“ ist schon markenrechtlich geschützt

Japanische Wissenschaftler gingen dieser Fragestellung genauer auf den Grund und entwickelten den Ton „Sound Spice“, den sie sich bereits markenrechtlich schützen ließen. Er lindert die Symptome der Reisekrankheit sowohl bei Mäusen als auch bei Menschen. Das Problem entsteht, wenn die von unseren Augen und Muskeln registrierten Bewegungen nicht mit der Bewegungsempfindung des Innenohres übereinstimmt. An der Universität Nagoya testeten die Forscher eine ganze Reihe von Tönen, um herauszufinden, ob einer von ihnen das Innenohr so stimuliert, dass die unangenehmen Symptome ausbleiben. Tatsächlich schlug ein Ton mit einer Frequenz von genau 100 Hertz in recht angenehmer Lautstärke von 65,9 Dezibel an.

Eine einmütige Beschallung soll genügen

Die Wissenschaftler beschallten fünf Minuten lang Mäuse mit ihrem „Sound Spice“ und versuchte danach, bei den Nagern die Reisekrankheit hervorzurufen. Anschließend mussten die Tiere über einen Balken balancieren, also ihren Sinn für Gleichgewicht unter Beweis stellen. Beschallte Mäuse meisterten die Herausforderung deutlich besser als ihre unbeschallte Vergleichsgruppe. Anschließend wechselten die Forscher zu menschlichen Probanden, die längere Schaukelbewegungen sowie eine simulierte und eine reale Autofahrt mitmachen mussten. Danach kamen ihre Herzfunktion und ihr Gleichgewichtssinn unter die Lupe. Wieder dasselbe Ergebnis: Diejenigen, die den Ton vorher gehört hatten, wiesen nur wenig bis keine Symptome auf. Schon eine einminütige Beschallung soll genügen, um endlich entspannt reisen zu können.





Quelle: futurezone.at