Du möchtest mit deinem sozialen Umfeld in Verbindung bleiben und gleichzeitig endlich vom Doomscrolling Abschied nehmen? Vielleicht wäre diese neue Art von Smartphone etwas für dich, entwickelt von einer Firma, die eigentlich Handyhüllen herstellt. Es nennt sich Clicks Communicator – und dieser Name ist Programm.





Smartphone mit Tastatur und Quadrat-Bildschirm

Der Handyhüllen-Produzent Clicks stellte sein erstes Smartphone der Öffentlichkeit vor, und dieses Gerät unterscheidet sich nicht nur bezüglich seiner Funktionen von den üblichen Handys. Auch die Optik ist eine ganze andere: Es verfügt über eine echte, kleine Tastatur und ein beinahe quadratisches Display. Der Homescreen zeigt direkt deine Benachrichtigungen aus den von dir gewählten Apps an, sodass du deine Postfächer immer im Blick behalten kannst.

Natürlich sind auch deine E-Mails mit dabei, die du direkt aufrufen und per Shortcuts auf der Tastatur bearbeiten und beantworten kannst. Wer die seitliche Taste drückt, kann ein kurzes Sprachmemo aufnehmen. Der Knopf ist von einer Signal-LED umgeben, die in verschiedenen Farben leuchten kann, um frisch eingegangene Nachrichten und verpasste Anrufe anzuzeigen.





Viele ähnliche Parameter wie beim klassischen Smartphone

Bei dem Bildschirm handelt es sich um ein OED-Display mit einer Diagonale von 4,03 Zoll. Die Auflösung liegt bei 1.080 x 1.200 Pixeln. Über den Prozessor ist nichts bekannt, doch im Gerät enthalten ist ein 4-nm-5G-Chipsatz von Mediatek, höchstwahrscheinlich aus der Dimensity-7000-Serie. Die weiteren Daten erinnern stark an unsere üblichen Smartphones: Wir haben ein 4.000-mAh-Akku vor uns, ebenso wie eine Kamera für Vor- und Rückseite. Die Aufladung erfolgt entweder kabellos per Qi2 oder mit dem Kabel.

Hinzu kommen ein Slot für eine MicroSD-Karte zur Speichererweiterung und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für deine Kopfhörer. Zur Verfügung stehen 250 GB Speicher auf der internen Festplatte. Die Maße des Click Communicators sind 130,5 x 78,6 x 12 mm – in deiner Hosentasche wird sich so ein Gerät deutlich abzeichnen. Vielleicht passt es sogar gar nicht erst hinein. Falls du das ausprobieren willst: 429 US-Dollar soll die Vorbestellung aktuell kosten, inklusive Versand. Im Laufe des Jahres 2026 macht sich deine neue Nachrichtenplattform dann auf den Weg zur dir.

