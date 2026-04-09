Die Leistungsfähigkeit moderner Lithium-Batterien wird maßgeblich durch eine unscheinbare Komponente bestimmt: den Elektrolyten. Diese chemische Substanz ermöglicht den Transport von Ionen zwischen den Elektroden und beeinflusst damit sowohl die Energiedichte als auch die Effizienz eines Akkus. Eine aktuelle Studie zeigt nun, dass eine gezielte Neuentwicklung dieses Materials das Potenzial hat, die Reichweite von Elektrofahrzeugen drastisch zu erhöhen – und gleichzeitig ein altbekanntes Problem zu lösen: den Leistungsabfall bei Kälte.





Ein zentrales Problem konventioneller Batterien

Herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien verwenden meist Elektrolyte auf Basis von Sauerstoff- und Stickstoffverbindungen. Diese haben sich zwar als effizient erwiesen, zeigen jedoch deutliche Schwächen bei niedrigen Temperaturen. Sinkt die Umgebungstemperatur, steigt die Viskosität des Elektrolyten, wodurch sich die Beweglichkeit der Lithium-Ionen verlangsamt. Das Resultat ist eine reduzierte Leistungsfähigkeit: Batterien laden langsamer, liefern weniger Energie und verlieren effektiv an Reichweite.





Diese Einschränkung ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern stellt insbesondere für Elektrofahrzeuge in kalten Regionen eine erhebliche technische Herausforderung dar. Unter bestimmten Bedingungen kann das Laden bei niedrigen Temperaturen sogar zu dauerhaften Schäden führen.

Neuartiger Elektrolyt mit ungewöhnlichen Eigenschaften

Ein Forschungsteam aus China hat nun einen alternativen Ansatz entwickelt, der auf einem hydrofluorcarbonbasierten Elektrolyten beruht. Dieses Material kombiniert Kohlenstoff, Wasserstoff und Fluor und weist eine deutlich geringere Viskosität bei niedrigen Temperaturen auf. Dadurch bleibt die Beweglichkeit der Ionen auch unter extremen Bedingungen erhalten.

Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass Batterien mit diesem Elektrolyten selbst bei Temperaturen bis zu etwa −70 Grad Celsius stabil arbeiten können. Gleichzeitig wurde eine deutlich erhöhte Energiedichte gemessen: In Versuchen erreichten entsprechende Zellen Werte, die mehr als doppelt so hoch lagen wie bei konventionellen Lithium-Batterien.

Ein beteiligter Forscher formuliert es so: „Für die gleiche Masse […] wird die Speicherkapazität zwei- bis dreimal höher.“ Diese Aussage unterstreicht das enorme Potenzial der neuen Technologie.

Verdoppelung der Reichweite für Elektroautos?

Die Kombination aus hoher Energiedichte und Temperaturstabilität könnte weitreichende Folgen haben. Für Elektrofahrzeuge bedeutet dies nicht nur eine mögliche Verdopplung der Reichweite, sondern auch eine deutlich zuverlässigere Nutzung in kalten Klimazonen. In Einzelfällen könnte die Reichweite sogar noch stärker steigen, abhängig vom jeweiligen Batteriedesign.

Darüber hinaus eröffnet die Entwicklung neue Perspektiven für zahlreiche weitere Anwendungen. Mobile Elektronik, Drohnen oder robotische Systeme könnten von längeren Laufzeiten und einer verbesserten Einsatzfähigkeit unter extremen Bedingungen profitieren. Gerade in Bereichen wie Raumfahrt oder Polarregionen, wo Temperaturschwankungen besonders ausgeprägt sind, gewinnt diese Eigenschaft an Bedeutung.

Die Ergebnisse fügen sich in eine breitere Forschungsrichtung ein, die den Elektrolyten als Schlüsselkomponente zukünftiger Batteriegenerationen betrachtet. Fortschritte in diesem Bereich könnten nicht nur die Energiedichte weiter erhöhen, sondern auch Sicherheit, Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit verbessern.

Insgesamt deutet sich an, dass nicht allein neue Batterietypen wie Festkörperakkus die Zukunft bestimmen werden. Auch durch gezielte Optimierungen bestehender Technologien lassen sich erhebliche Leistungssteigerungen erzielen – mit potenziell schnellerer Umsetzung in marktreife Anwendungen.

via New Atlas