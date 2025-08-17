Die Steuerklärung löst bei niemandem einen Freudentaumel aus. Zig Formulare ausfüllen, jede Zahl in die richtige Zeile packen, alles gut durchrechnen und bloß nichts vergessen! Dabei erweist sich das Ganze oft als einziger Irrgarten, mit Fallen an jeder Biegung. Kein Wunder, dass sich so viele Leute einen teuren Steuerberater leisten, denn der hat wenigstens den Durchblick. Das Bundesland Hessen reicht seinen Steuerzahlern nun die Hand – und lässt das Finanzamt in einem Pilotprojekt 6.000 Erklärungen für seine Bürger anfertigen. Als Vorschlag statt einer Mahnung.





»Eine neue, freundlichere Herangehensweise«

Die 6.000 ausgewählten Steuerzahler haben längst ihre Frist versäumt. Keiner von ihnen hat es rechtzeitig geschafft, seine Steuererklärung für das Jahr 2024 einzureichen. Nun wäre eigentlich eine kostenpflichtige Mahnung fällig, stattdessen übernimmt das Finanzamt die Arbeit. Der hessische Finanzminister Alexander Lorz von der CDU sieht dies als neue, freundlichere Herangehensweise an. Vier Wochen haben die Bürger Zeit, die Daten zu korrigieren, ansonsten gilt der Vorschlag als akzeptiert. Das soll nicht nur für ein entspannteres Verhältnis zur Verwaltung sorgen, sondern auch Finanzamt und Bürger entlasten.

»Zeigt, wie sehr Deutschland hinterherhinkt«

Der Bund der Steuerzahler Hessen zeigt sich erfreut. Sein Vorsitzender Joachim Papendick schränkt allerdings ein: »Dass so etwas aber jetzt erst im kleinen Maßstab ausprobiert wird, zeigt, wie sehr Deutschland hinterherhinkt.« Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft bezeichnet das Pilotprojekt als wichtigen Schritt zur Modernisierung der Verwaltung. Der Bundesvorsitzende Florian Köbler wünscht sich weitere Reformen, damit die Finanzbeamten weniger Zeit mit »der manuellen Bearbeitung von Standardfällen verbringen« müssen. Eine Digitalisierung könnte dabei helfen, dass die »komplexen und wichtigen Fälle« mehr in den Fokus gerieten.





Bei Gelingen will Hessen das Projekt 2026 ausweiten

Wenn das jetzige Projekt gelingt, möchte Hessen im nächsten Jahr noch mehr Gas geben. Vielleicht geht von diesem Bundesland tatsächlich eine sinnvolle Verwaltungsreform aus, die viele Nerven beruhigt. Pilotprojekt: In Hessen macht das Finanzamt bald deine Steuerklärung

