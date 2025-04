Eine rollende Batterie für 400 Haushalte, die 6.000 Ladezyklen übersteht und auch bei Extremwitterung noch tadellos funktioniert: Das ist der chinesische LKW MESS 2000. Er soll in Notfällen zum Einsatz kommen, nicht nur bei Katastrophen, sondern auch, um Energieausfälle bei Stromnetzarbeiten zu vermeiden. Was bietet der mobile Mega-Akku?





Akku auch bei harschen Bedingungen betriebsbereit

Der MESS 2000 stammt von dem chinesischen Unternehmen Sunwoda. Er ist insgesamt etwa 10 Meter lang und trägt einen in Aluminium gehüllten, vibrationsgeschützten On-Board-Akku mit einer Leistung von 2MWh. Die Batterie hat bereits harte Penetrations- und Kompressionstests überstanden, und falls doch einmal ein Brand ausbricht, reagiert das integrierte Löschsystem innerhalb von 100 Millisekunden. Der Akku funktioniert tadellos im Temperaturbereich zwischen -20 und 55 Grad Celsius, in 3.000 Metern Höhe sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent – zumindest gibt Sunwoda an, dies alles getestet zu haben. Außerdem soll die Effizienz auch unter harschen Bedingungen nie unter 88 Prozent gesunken sein.

Einsatzklar auch bei Mega-Staus und Großbauarbeiten

Den Akku aus 314 Ah Lithium-Ionen-Zellen stammt direkt aus der Sunwoda-Entwicklung. Der Hersteller gibt an, damit die bisherigen Energiespeicher um volle 300 Prozent zu übertreffen. Wenn diese Batterie vor Ort eintrifft, soll es höchstens 30 Minuten dauern, bis der Strom fließt. Und bei den typischen chinesischen Mega-Staus lassen sich damit die Elektroautos direkt auf der Straße laden, damit ganz sicher niemand stehenbleibt. Grüne Stromversorgung wäre bei Aufladung mit Solar- und Windenergie möglich – auf diesem Feld schlägt der MESS 2000 auch die für Veranstaltungen oder Großbauarbeiten häufig verwendeten Dieselgeneratoren.





Das Ethylenglycol-Kühlsystem soll auf dem Gebiet der fahrenden Energiespeicher einzigartig sein. Durch das Halten einer konstanten Betriebstemperatur steigt die Effizienz um etwa 12 Prozent. Internationale Käufer sollen laut Herstellerfirma bereits Interesse zeigen. Jedenfalls handelt es sich, wenn alle Angaben stimmen, um ein zukunftsweisendes Projekt.

Quelle: futurezone.at