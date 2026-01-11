Erstmal die Manschette an den Arm, dann den Knopf betätigen und schon drückt das Messgerät kräftig zu, bevor es nach und nach wieder lockerlässt, um die Blutdruckwerte zu bestimmen. Einige Menschen bekommen schon allein von diesem Messprozess hohen Blutdruck – andere müssen sich stundenlang mit einer Dauermessung rumquälen und werden sogar nachts von der Manschettenattacke geweckt. Das alles kann bald ein Ende haben, wenn das neue Sensor-Pflaster aus Korea die alte Technik endlich ablöst.





Bisherige Lösungen waren ungenau und unbrauchbar

Tracker wie die Apple Watch können auch jetzt schon Blutdruckwarnungen ausgeben, zu einer echten Messung sind sie aber nicht imstande. Bisherige Versuche, die Messungen nicht-invasiv und ohne störende Nebeneffekte auszuführen, waren ungenau und nicht brauchbar. Doch diesmal soll es anders sein. Das flexible, dünne Pflaster der Forscher am Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) stellt die Werte mithilfe von Ultraschall fest: Es ist mit einem piezoelektrischen PMN-PT-Kristall aus Blei-Magnesium-Niobat-Bleititanat und einer winzigen Ultraschallsonde ausgestattet. Integriert wurde diese Technik in ein 0,5 Millimeter dünnes Polyimid-Pflaster (ein Hochleistungskunststoff).

Sensor empfängt und analysiert das Ultraschall-Echo

Der Kristall erzeugt einen Ultraschall mit 6.0 MHz, der die Haut durchdringt und auch die tiefer liegenden Blutgefäße erreicht. Der Sensor empfängt das zurückreflektierte Echo, analysiert die Daten und berechnet daraus den Blutdruck. Umgebungsfaktoren wie Licht, Bewegung und Hautfarbe haben auf diese Art der Messung keinen Einfluss – das ist ein wichtiger Unterschied zu bisherigen Versuchen dieser Art. Der zweite große Unterschied besteht darin, dass es sich zum ersten Mal nicht um ein starres System handelt, sondern um bequem zu tragendes Wearable, das auch bei Langzeiteinsatz keine Komfortprobleme bereitet.





Shin Hur, einer der Wissenschaftler des KIMM, äußert sich dazu wie folgt: »Diese Technologie ist die erste, die eine kontinuierliche, manschettenfreie Blutdrucküberwachung mithilfe eines auf der Haut befestigbares Ultraschallsensors ermöglicht. In Kombination mit einer KI-basierten Blutdruckanalyse wird sie sich zu einer zentralen Plattform für die personalisierte Vorhersage von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und intelligente Gesundheitsversorgung entwickeln.«

Quelle: futurezone.at