Sam Altman von OpenAI war einst strikt gegen Werbung bei seinem Produkt ChatGPT, jetzt hat er sich offensichtlich umentschieden. Rund 90 Prozent aller Nutzer verwenden die Gratis-Version – und die KI frisst jede Menge teurer Ressourcen, während der Konkurrenzkampf auf dem Markt tobt. Jetzt müssen zuerst die Anwender in den USA Werbeanzeigen über sich ergehen lassen, und zwar nicht nur diejenigen, die überhaupt nichts zahlen.





Teure Abos bleiben verschont – die günstigste Variante aber nicht

Die Anzeigentests erfolgen demnächst bei allen amerikanischen Nutzern, die ChatGPT endgeldlos verwenden oder die günstige Go-Version nutzen. Die teureren Abos wie Plus, Pro, Business und Enterprise bleiben von der Werbung verschont. Sam Altman betont dabei, dass Werbetreibende die Antworten seines Chatbots nicht beeinflussen werden, die Optimierung erfolge ausschließlich anhand der Nützlichkeit. Und: »Anzeichen sind immer getrennt und klar gekennzeichnet.« Außerdem verspricht das Unternehmen ,die Privatsphäre seiner Anwender zu achten und keinen Datenverkauf zu betreiben. Wer will, schaltet die Personalisierung von Anzeigen ab – und auch die Löschung aller verwendeten Daten soll jederzeit möglich sein.

Günstigster werbefreier Tarif wäre damit ChatGPT Plus

Der günstigste Tarif ohne Werbung wäre damit ChatGPT Plus, das in Deutschland 23 Euro und in den USA 20 Dollar im Monat kostet. Mit 8 Dollar für Go ist das Problem für denn Anwender nicht erledigt. Doch bis die Anzeigen in Europa ankommen, wird ohnehin noch eine unbestimmte Zeit vergehen. OpenAI, vor kurzem noch unangefochtener Platzhirsch auf dem KI-Sektor, gerät zunehmend unter Druck. Zuletzt entschied sich Apple, seine neue Siri mit Googles Gemini statt mit ChatGPT zu betreiben: offenbar Grund genug, sich neue Einkommensquellen zu erschließen. Und wieder einmal ein Beispiel dafür, dass Versprechen regelmäßig über Bord geworfen werden, wenn die Umstände sich ändern.





Quelle: futurezone.at