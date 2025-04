Endlich eine krebsfreie Welt: Das steht ganz oben auf der Wunschliste der Menschheit. In den letzten Jahren macht eine mögliche Anti-Krebs-Impfung von sich reden, nicht im vorbeugenden Sinne, sondern als Therapiemittel für eine bestehende Krankheit. Forscher aus Hannover melden nun einen Durchbruch, der es in sich hat: Zwei Mal verabreichten sie ihren Wirkstoff einer Maus mit Darmkrebs – und der Tumor verschwand vollständig.





Ausrichtung der Immun-Fresszellen auf die Tumorbekämpfung

Unser eigenes Immunsystem ist der Experte für die Krebsbekämpfung. Es wirkt jeden Tag, jede Stunde gegen eindringende Fremdkörper und entartete Zellen; nur wachsen Krebstumore leider oft zu schnell, um sie rechtzeitig zu besiegen. Das konnten Wissenschaftler von der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) nun ändern: Ihre Impfung wirkt auf die Fresszellen des angeborenen Immunsystems ein und richtet diese direkt auf den Krebs auf. Das funktioniert mithilfe der enthaltenen körpereigenen Abwehrzellen mit Tumorantigenen, an denen sich die Fresszellen orientieren.

Deutlich stärkere Immunantwort als bei andere Impfversuchen

Die Behandlung teilten sie in eine Grundimpfung und einen Booster auf. Beide Wirkstoffe enthielten dieselben Antigene in verschiedener Zusammensetzung, versehen mit einem Immunaktivator in einer Lipidhülle. Der Booster enthielt zudem einen weiteren Antikörper als Stimulator, der dafür sorgte, dass sich die T-Zellen der Immunabwehr zügig vermehrten. So fiel die Immunantwort deutlich stärker aus als bei anderen Impfungen dieser Art, was dieser neuen Version den Namen »Power-Impfung« einbrachte. Damit wurde die Impfwirkung endlich schneller als das Tumorwachstum – und ein Darmtumor verschwand vollständig aus dem Mäusedarm.





»Extremer Zeit- und Überlebensvorteil«

Nachzulesen sind die Studienergebnisse im Fachjournal »Cellular and Molecular Immunology«. Die Forscher rechnen mit einem »extremen Zeit- und damit auch einen Überlebensvorteil« für menschliche Patienten, sobald die Impfung auf dem Markt ist. Die verwendeten Eiweiße sind unkompliziert austauschbar, so lässt sich der zukünftige Krebsimpfstoff personalisieren. Außerdem könne diese Therapie auch gegen Viren, Parasiten und Bakterien zum Einsatz kommen. Von der Maus zum Menschen besteht allerdings ein weiter Weg: Bis die klinischen Studien fertig sind, die hoffentlich die Sicherheit und Wirksamkeit des neuen Impfstoffs belegen, müssen wir sehr geduldig sein.



Quelle: focus.de