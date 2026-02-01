Der erste Anlauf war nett, aber nicht wirklich praktisch: Der Youtube John Xu zeigte 2024 seinen »fliegenden Regenschirm«, ganz ohne Stock, aber dafür mit Handsteuerung. Freie Hände hatte der Nutzer damit nicht gewonnen, und das monierten die Zuschauer auch prompt. Also hat sich John nochmal ans Werk gemacht und einen neuen Prototyp gebaut, der ihm automatisch folgt – als mobiles Regendach. Schlussendlich ist das Ganze nicht mehr als ein witziges Gadget. Gleichzeitig zeigt das Projekt aber, dass findige Bastler mit modernem Equipment clevere Erfindungen machen können.





John Xu und sein Kanal »I Build My Stuff«

Mit Regenschirm in der Stadt unterwegs zu sein, ist nicht immer ein Kinderspiel. Eben mal das Handy raus und den Touchscreen bedienen: einhändig schlecht möglich. Auch viele andere Tätigkeiten werden deutlich schwieriger, wenn eine Hand besetzt ist. Wer hat sich da noch nie gewünscht, der Schirm könne einfach automatisch über ihm schweben? John Xu, der den Youtube-Kanal mit dem vielsagenden Titel »I Build Stuff« betreibt, wollte lieber tüfteln, als nur zu träumen. Zwei Jahre hat er nun gebraucht, um seine erste Erfindung eigenhändig weiterzuentwickeln. Heraus kam ein selbst konstruierter Quadrocopter mit X-Arm-Anordnung und wasserdichter Bespannung.

John Xu mit seinem Regenschirm





Faltbare Drohne und Time-of-Flight-Kamera

Schön und gut, doch wie sieht es jetzt mit der Steuerung aus? GPS erwies sich als zu ungenau, dabei kamen Abweichungen von mehreren Metern heraus – was im Ernstfall zu einem tüchtigen Wasserguss von oben führt. Eine Time-of-Flight-Kamera (ToF) brachte die Lösung, sie misst mit Lichtimpulsen Entfernungen. Eine weitere Hürde überwand John dazu: Er machte den Schirm – also im Kern: die Drohne – faltbar. Nun folgt der Schirm ihm treu und ergeben, sogar bei Dunkelheit. Was allerdings bei kräftigen Windböen passieren wird, kann sich jeder vorstellen! Und wenn der Regen stärker prasselt, wie sieht es dann mit dem Gleichgewicht des Flugobjektes aus? Ja, das ganze System benötigt natürlich außerdem Strom, der per Akku nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Gleichzeitig ist der Schirm-Service alles andere als geräuschlos.

Aber egal, eine Erfindung schlechtzureden ist immer leicht. John hat sichtlich seinen Spaß, ebenso wie die Zuschauer und Fans. Und wer weiß, vielleicht findet der Bastler auch für die noch vorhandenen Probleme noch Lösungen.

Quelle: newatlas.com