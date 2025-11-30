Mittlerweile sind viele es schon gewohnt, im Netz ein paar Sätze einzugeben und die KI spuckt daraufhin ein passendes Bild aus. Die Steuerung per Sprachbefehl ist auch nichts Neues. Das amerikanische Start-up Hapiko hat einen neuen Dreh dazu gefunden: Seine Stickerbox ist ein Mini-Drucker, der Aufkleber druckt. Die Motive sind reine Fantasieprodukte des Nutzers: Sage dem Gerät, was du willst – und es wirft dir dein Bild aus. Die Erfindung ist für Kinder gemacht, Buntstifte zum Ausmalen werden gleich mitgeliefert.





Monochrome Sticker zum Ausmalen mit Buntstiften

Jeder Sticker, den die Stickerbox auswirft, zeigt ein Bild aus schwarzen Konturen. Schließlich sollen die Kinder nicht nur das Motiv festlegen, sondern hinterher mit ihren neuen Buntstiften für ordentlich Farbe sorgen. Ob ein fliegender Esel mit Flügeln, eine Biene mit Elchgeweih oder ein Weihnachtsmann, der Skateboard fährt: Beinahe alles lässt sich realisieren und wird prompt »ausgespuckt«. Die Betonung liegt hier auf »beinahe«, denn der Hersteller gibt an, dass die integrierte KI Schimpfwörter und schädigende Inhalte aussortiert. So kommen hoffentlich nur kindgerechte Aufkleber aus der Box.

Spracheingabe nur bei gedrücktem Knopf aktiv

Eine weitere Sicherheitsmaßnahme sorgt dafür, dass die Stickerbox nicht zum Abhörinstrument im Kinderzimmer wird. Sie nimmt nur dann Sprachbefehle entgegen, wenn der Anwender den großen, runden Knopf auf der Oberseite drückt, und speichert keine Befehle oder Unterhaltungen. Ausgedruckt wird auf BPA- und BPS-freiem Papier per integriertem Thermodrucker. Der Würfel ist 9,5 cm groß und passt so problemlos auf den Schreibtisch jedes Kindes. Ein Satz Buntstifte und drei Papierrollen für 180 Aufkleber werden mitgeliefert. Das Papier lässt sich nachbestellen.





Wer in Deutschland wohnt und sich jetzt schon über das coole Weihnachtsgeschenk für seine Kids freut, muss sich wohl bis nächstes Jahr gedulden: Wir haben auf der Webseite von Hapiko eine Bestellung ausprobiert und festgestellt, dass es dieses nette Spielzeug bislang nur den USA gibt. Dass allerdings schon ein Dropdown-Menü für die Länderauswahl existiert, lässt für die Zukunft hoffen.

