Mondstaub gilt seit den Apollo-Missionen als eines der unerquicklichsten Materialien der Raumfahrt. Er ist fein, scharfkantig, haftet an Oberflächen und kann Technik ebenso angreifen wie die Gesundheit von Astronaut:innen. Genau dieses problematische Material rückt nun aber in ein neues Licht: Eine aktuelle Untersuchung von Proben der Mondrückseite deutet darauf hin, dass gerade seine spröde, kantige Beschaffenheit für künftige Mondbasen ein Vorteil sein könnte. Was Raumanzüge, Dichtungen und Mechanik belastet, könnte sich aus bautechnischer Sicht nämlich als erstaunlich tragfähiger Untergrund erweisen.





Warum Mondstaub mehr ist als nur lästiger Schmutz

Im Zentrum der Studie stehen Proben, die Chinas Mission Chang’e-6 von der Mondrückseite zur Erde gebracht hat. Es handelt sich um Material aus dem Südpol-Aitken-Becken, einem der ältesten und größten Einschlagbecken des Sonnensystems. Diese Region ist wissenschaftlich besonders interessant, weil sie Hinweise auf die frühe Entwicklung des Mondes liefern könnte. Für die praktische Raumfahrt ist sie aber noch aus einem anderen Grund spannend: Wer dort eines Tages Landeplätze, Fahrwege oder Habitate errichten will, muss wissen, wie belastbar der Boden tatsächlich ist.





Die Forscher:innen konnten die seltenen Proben nicht einfach wie gewöhnliches Baumaterial zerdrücken, sieben oder mechanisch testen. Stattdessen nutzten sie hochauflösende Röntgen-Mikrotomografie und ein Deep-Learning-Verfahren, um Hunderttausende Partikel digital zu rekonstruieren. So entstand gewissermaßen ein virtueller Zwilling des Mondstaubs, an dem sich seine mechanischen Eigenschaften simulieren ließen, ohne das kostbare Originalmaterial zu beschädigen. Die Studie spricht von 349.740 rekonstruierten Partikeln – kein schlechter Arbeitstag für eine Handvoll Staub.

Scharfe Körner, starke Verzahnung

Das zentrale Ergebnis ist ebenso simpel wie folgenreich: Die Körner des Regoliths auf der Mondrückseite sind besonders unregelmäßig und kantig. Gerade diese Form sorgt dafür, dass sie sich unter Druck stark ineinander verhaken. In den Simulationen zeigte sich deshalb eine hohe innere Reibung und eine vergleichsweise starke Kohäsion. Anders gesagt: Der Boden verhält sich weniger wie loser Sand und eher wie ein Material, das unter Belastung erstaunlich gut zusammenhält.

Siqi Zhou, Mitautor der Studie, formuliert es so: „Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Mondregoliths zu verstehen, ist die Voraussetzung für jede technische Aktivität auf dem Mond.“ Und weiter: Der Boden auf der Mondrückseite könnte „steifer“ sein und eine bessere Tragfähigkeit bieten als bislang angenommen. Das wäre eine gute Nachricht für Fundamente, Landeflächen und mobile Systeme.

Mondstaub bleibt problematisch

Ganz so idyllisch ist die Sache natürlich nicht. Denn dieselben scharfkantigen Partikel, die für Stabilität sorgen, sind auch der Grund, warum Mondstaub als gefürchteter Gegner der Raumfahrt gilt. Er kann Dichtungen abnutzen, Mechanik blockieren und beim Einatmen gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Ein stabiler Baugrund bedeutet also nicht automatisch einfacheres Arbeiten. Im Gegenteil: Bohrsysteme, Rover und Schutzmaterialien könnten auf der Mondrückseite sogar mit besonders widerstandsfähigem, aggressivem Untergrund konfrontiert sein.

Dennoch verschiebt die Studie den Blick auf den Mondstaub deutlich. Er ist nicht nur ein technisches Ärgernis, sondern zugleich ein potenzieller Baustoff mit überraschend günstigen Eigenschaften. Für künftige Mondbasen ist das eine wichtige Erkenntnis: Der Untergrund könnte robuster sein als gedacht. Nur bleibt der Mond eben der Mond – selbst sein „Beton“ versucht noch, den Raumanzug aufzufressen.

via SPJ