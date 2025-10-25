Ein Fahrradsattel, der exakt auf den persönlichen Po zugeschnitten ist und dann noch mit Namensgravur: Die Stuttgarter Firma Personomic fertigt genau solche Sättel an – und zwar per 3-D-Druck. Etwas Mithilfe von den Kunden ist dafür natürlich nötig, nicht nur bei der Gesäßvermessung, sondern auch für die Erfassung des persönlichen Fahrstils. Theoretisch sollten sich die gemütlichsten Fahrradsättel der Welt ergeben, aber praktisch sind die Produkte gerade erst in der Einführungsphase, sodass wir auf Informationen zum tatsächlichen Komfort noch etwas warten müssen.





Auf individuelle Lenkergriffe folgt der persönliche Sattel

Bislang haben 3-D-gedruckte Fahrradsättel schon einen ganz guten Ruf, doch waren sie noch nicht individualisiert. Das Start-up Personomic ging aus einem Projekt der Uni Stuttgart hervor, lieferte bereits 2021 an die Hände der jeweiligen Radler angepasste Lenkergriffe und möchte nun den Sattel sehr viel persönlicher gestalten. Das Produkt heißt genau wie die Firma, und sein Hauptelement soll in einem Stück aus TPB (thermoplastisches Elastomer) gedruckt sein. Die Basis besteht aus mit Kohlefasern verstärktem Nylon und das Ganze ruht auf Titan-Schienen. Der Laser graviert zum krönenden Abschluss den Kundennamen in den Druckentlastungsschlitz der Sattelmitte.

Gesäßvermessung per Papierdruck und Smartphone

Um an ein solches Unikat zu gelangen, müsst ihr zuerst einen 10-teiligen Online-Fragebogen ausfüllen, was ungefähr fünf Minuten in Anspruch nimmt. So erhält das Unternehmen grundlegende Infos zu eurer Anatomie und eurem Fahrstil. Dann geht es an die Selbstvermessung per A4-Papierdruck und Smartphone. Die Satteldrucker brauchen 32 Datenpunkte, um die Sattelbreite, die Sattelfestigkeit und die individuelle Dämpfung zu bestimmen. Die Druckverteilung am fertigen Produkt erfolgt wie bei anderen 3-D-gedruckten Sätteln über ein integriertes Netzwerk gitterartiger Strukturen.





Angeblich ist bei Unzufriedenheit mindestens eine kostenlose Wiederholung des Drucks möglich. Der Einführungspreis liegt bei 249 Euro, regulär soll der Sattel demnächst 299 Euro kosten. Wer maximal bequem seine Kilometer mit dem Rad abreißen will, kann es gern ausprobieren und davon berichten.

Quelle: newatlas.com