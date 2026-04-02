Die mechanischen Eigenschaften von Holz machen es zu einem vielseitigen, aber auch begrenzt belastbaren Werkstoff. Besonders dünne Holzschichten, sogenannte Furniere, werden in vielen Anwendungen eingesetzt, etwa in Leichtbaukonstruktionen oder Sportgeräten. Dennoch zeigen sie Schwächen, insbesondere wenn Kräfte quer zur Faserrichtung wirken. Eine neue Forschungsidee greift nun ein überraschend einfaches Prinzip auf: das Nähen. Durch das gezielte „Zusammensticken“ von Holzschichten entsteht ein Material, das deutlich widerstandsfähiger ist als bisherige Verbundlösungen.‘





Wenn Holz wie Stoff behandelt wird

Forscher:innen der Technischen Universität Graz haben ein Verfahren entwickelt, bei dem dünne Holzfurniere mit Fäden – etwa aus Nylon – miteinander vernäht werden. Was zunächst ungewöhnlich klingt, folgt einem klaren mechanischen Prinzip. Holz ist entlang seiner Fasern sehr stabil, quer dazu jedoch deutlich anfälliger für Schäden. Genau an diesem Punkt setzen die Nähte an, indem sie die einzelnen Schichten zusätzlich verbinden und stabilisieren.

Das Problem sogenannter Delamination, bei der sich Schichten voneinander lösen, tritt bei herkömmlichen Holzlaminaten vergleichsweise früh auf. Durch die Nähte wird dieser Prozess deutlich verzögert. Wie es aus dem Forschungsteam heißt, können „strategisch platzierte Nähte die Schwächen von Holzlaminaten ausgleichen“. Gleichzeitig bleibt die charakteristische Struktur des Materials erhalten, was für viele Anwendungen entscheidend ist.





Mehr Stabilität durch textile Verstärkung

Die Wirkung der Nähtechnik lässt sich mit klassischen Verstärkungsmechanismen vergleichen, wie sie etwa im Bauwesen eingesetzt werden. Während dort Metallstäbe oder Schrauben zur Stabilisierung dienen, übernehmen in diesem Fall Fäden diese Funktion. Sie wirken wie kleine Zuganker, die Kräfte aufnehmen und verteilen.

Untersuchungen zeigen, dass sich durch das Vernähen sowohl die Biegefestigkeit als auch die Energieaufnahme bei Belastung deutlich erhöhen. Gleichzeitig wird die Gefahr von Scherbrüchen im Inneren des Materials reduziert. Diese Effekte entstehen, weil die Fäden die einzelnen Holzlagen mechanisch koppeln und so ein robusteres Gesamtgefüge schaffen.

Darüber hinaus eröffnet die Technik neue gestalterische Möglichkeiten. Da sich Nähte gezielt platzieren lassen, können nicht nur Verstärkungen, sondern auch flexible Übergänge oder definierte Biegestellen erzeugt werden. Holz verhält sich in solchen Bereichen fast wie ein textiles Material, ohne seine grundlegenden Eigenschaften zu verlieren.

Potenzial für Leichtbau und nachhaltige Materialien

Die Kombination aus Holz und textilen Verstärkungen könnte insbesondere im Leichtbau von Bedeutung sein. Anwendungen reichen von Sportgeräten wie Skiern oder Snowboards bis hin zu Bauteilen in Fahrzeugen. Dort kommt es nicht nur auf Stabilität, sondern auch auf ein möglichst geringes Gewicht an. Gerade hier zeigen Holzlaminate Vorteile, die durch die neue Technik weiter verbessert werden könnten.

Gleichzeitig fügt sich der Ansatz in aktuelle Entwicklungen nachhaltiger Materialforschung ein. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, dessen Einsatz durch innovative Verarbeitungstechniken ausgeweitet werden kann. Die Möglichkeit, auf zusätzliche Klebstoffe oder komplexe Verbundmaterialien zu verzichten oder diese zumindest zu reduzieren, könnte ökologische Vorteile mit sich bringen.

Noch befindet sich die Technologie in der Forschungsphase. Viele Parameter wie Fadenmaterial, Stichmuster oder die Wechselwirkung mit unterschiedlichen Holzarten werden derzeit untersucht. Dennoch deutet sich bereits an, dass die Verbindung zweier scheinbar gegensätzlicher Konzepte – Holz und Nähen – zu einem neuen Verständnis von Werkstoffen führen könnte.

via TU Graz

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