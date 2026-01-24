Touchscreens, überall Touchscreens! Ob an der Waschmaschine, am Kühlschrank, natürlich am Smartphone und auch am Auto: Die digitale Bedienung direkt am Bildschirm hat die Nase überall deutlich vorn und sorgt dafür, dass Menschen nur noch selten einen physischen Knopf drücken oder drehen müssen. Einige Autohersteller wenden sich allerdings nun vom Display als Bedienfeld ab.





Nachteile der volldigitalen Bedienung überwiegen

“Schlecht für alle”: Kia ist gegen Touchscreen-Trend im Auto, denn nicht alles, was modern ist, muss auch auf ganzer Linie nützlich oder sinnvoll sein. Der koreanische Autokonzern vermeldet, dass die Nachteile der volldigitalen Bedienung überwiegen, auch, wenn die Herstellung kostengünstig ist. Knöpfe mit haptischem Feedback sollen nun wieder Vorrang haben, ganz wie in guten alten Zeiten.

Jochen Paesen ist für die Innenraumgestaltung der Kia-Fahrzeuge zuständig. Er erklärt: »Es gibt bestimmte Funktionen, die man sofort finden muss. Bei denen wollen wir keine Fehler machen, deshalb behalten wir sie physisch bei.« Ganz verabschiedet haben sich die Koreaner ohnehin noch nicht von der vermeintlich altmodischen Bedienung, jetzt sollen zumindest Klimasteuerung, Lautstärkeregelung sowie alle Funktionen, die fahrkritisch sind, vom Touchscreen losgelöst werden. »Wenn man, um zu einer Funktion zu gelangen, 3 Schritte in einem Menü nach unten gehen muss, ist das für alle schlecht.«





Autofahrer mögen es »einfach und intuitiv«

Kundenbefragungen des Konzerns ergaben, dass die Autofahrer es »einfach und intuitiv« mögen. Dazu gehört nicht, auf einem Touchscreen herumzuscrollen und in Menüs zu suchen. Das zielgerichtete Klicken auf einer spürbaren Taste, die sich immer am selben Fleck befindet, scheint für diesen Effekt eher geeignet. Fürs Infotainment und regelmäßige Updates bleibt Kia natürlich weiter digital – zurück in die Vergangenheit scheint keine Option zu sein.

Von VW kamen schon 2023 ähnliche Signale. Thomas Schäfer, CEO von Volkswagen, meinte sogar, Touchscreens haben dem Konzern »geschadet«. Er wollte zu mehr physischen Reglern in der Fahrerkabine zurückkehren. Die Bedienung eines Touchscreens führt tatsächlich bei 42 Prozent aller Autofahrer dazu, dass sie die Spur schlechter halten können – das besagt eine Studie der University of Washington. Wenn »Hauptsache modern« zu »mehr Schein als Sein« wird, ist es tatsächlich an der Zeit, den Zeiger ein wenig zurückzudrehen.

Quelle: futurezone.at