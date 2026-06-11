Wässrige Zinkbatterien gelten seit Jahren als vielversprechende Alternative zur Lithium-Ionen-Technologie: Sie nutzen wasserbasierte Elektrolyte, sind schwer entflammbar, kostengünstiger herzustellen und weniger umweltschädlich. Doch ein hartnäckiges Problem bremst ihre Marktreife. Beim wiederholten Laden und Entladen bilden sich an der Zinkanode ungleichmäßige Kristallstrukturen, sogenannte Dendrite, und Nebenreaktionen mit dem Wasser zersetzen die Elektrode. Eine Forschungsgruppe der Sungkyunkwan University (SKKU) in Südkorea hat nun einen überraschend einfachen Weg gefunden, beide Probleme gleichzeitig zu lösen.





Moleküle, die sich selbst organisieren

Der Schlüssel ist ein zwitterionischer Zusatz namens C10 – ein Molekül mit einer positiv geladenen Ammoniumgruppe auf der einen und einer negativ geladenen Sulfonatgruppe auf der anderen Seite. Gibt man eine kleine Menge davon in den Zink-Trifluormethansulfonat-Elektrolyten, ordnen sich die C10-Moleküle spontan zu quasi-kugelförmigen Nanostrukturen mit einem Durchmesser von etwa 3,77 Nanometern an. Diese Selbstorganisation ist keine bloße Nebenwirkung, sondern der eigentliche Wirkmechanismus.

Die Nanostrukturen erhöhen lokal die Konzentration von Zinkionen und deren Gegenionen und erzeugen so ein lokalisiertes Hochkonzentrationsumfeld direkt im Elektrolyten, ohne dass die Gesamtkonzentration angehoben werden muss. Hochkonzentrierte Elektrolyte unterdrücken Dendritenbildung, leiden aber typischerweise unter hoher Viskosität und unpraktischer Handhabung. Diesen Nachteil umgeht die neue Strategie.





Schutz an der Elektrode

Gleichzeitig lagern sich die C10-Moleküle bevorzugt auf der Zinkoberfläche ab und bilden dort eine geordnete Zwischenschicht, die Wassermoleküle vom direkten Kontakt mit der Elektrode fernhält. Das unterdrückt sowohl die Wasserstoffentwicklung als auch Korrosionsreaktionen. Zusätzlich fördert die Schicht eine gleichmäßige Abscheidung von Zinkionen entlang der günstigen (002)-Kristallebene, was kompaktes, dendritenfreies Wachstum begünstigt.

Rekordwerte bei Kapazität und Lebensdauer

Die Ergebnisse sprechen für sich. Symmetrische Zink-Testzellen mit dem modifizierten Elektrolyten arbeiteten bei einem Strom von 1 mA/cm² stabil über mehr als 2.800 Stunden; auch bei fünffach höherer Stromdichte hielten sie mehr als 1.200 Stunden durch. In vollständigen Zellen mit einer VO₂/CNT-Kathode und einer Elektrodenbeschichtung von 50 mg/cm² erreichten die Forscher:innen eine Flächenkapazität von 8,10 mAh/cm² nach 150 Zyklen – nach eigenen Angaben ein Bestwert unter publizierten wässrigen Zinkbatterien.

Perspektiven für stationäre Speicher

Das Forscherteam hebt hervor, dass der Ansatz ohne teure Materialien oder aufwendige Fertigungsschritte auskommt. Ein einziger Elektrolytzusatz reicht aus, um sowohl die Elektrolyteigenschaften als auch die Grenzfläche zur Elektrode zu verbessern. Damit eröffnet sich ein praxisnaher Weg zur Verbesserung wässriger Zinkbatterien für stationäre Energiespeicher, etwa in Verbindung mit erneuerbaren Energien oder dem wachsenden Strombedarf von Rechenzentren und KI-Infrastrukturen. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Nano-Micro Letters.

via InterestingEngineering