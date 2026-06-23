Metalle zu Legierungen zu verbinden erfordert traditionell extreme Hitze. Ingenieur:innen der Monash University in Australien haben nun einen grundlegend anderen Weg beschritten: Mit niedrigeren Temperaturen und langsamerer Erwärmung stellten sie eine Legierung her, die doppelt so fest ist wie Stahl und gleichzeitig formbar bleibt.





Eine neue Klasse von Metallen

Das Team fertigte das weltweit erste großformatige Stück einer sogenannten Refractory High-Entropy Alloy (RHEA), auf Deutsch: feuerfeste Hochentropie-Legierung. Diese Materialklasse ist seit Jahren für ihre außerordentliche Festigkeit und Beständigkeit unter extremen Bedingungen bekannt. Bisher gelang die Herstellung jedoch nur in kleinen Proben oder dünnen Schichten. Monash hat nun ein massives, zusammenhängendes Metallstück produziert, also kein Dünnfilm, keine Beschichtung.

Die Legierung besteht aus fünf Elementen: Titan, Hafnium, Tantal, Niob und Zirkonium. Ihr Herzstück ist eine dreiteilige Nanostruktur, bei der sich unterschiedlich aufgebaute Kristallbereiche lückenlos verbinden. Diese innere Architektur entsteht nicht durch Zufall, sondern durch präzise Kontrolle des Erhitzungsprozesses.





Atome organisieren sich selbst

Der entscheidende Unterschied zur klassischen Metallurgie liegt im Herstellungsverfahren. Konventionelle Legierungen entstehen, indem Metalle bei sehr hohen Temperaturen vollständig aufgeschmolzen und vermischt werden. Beim neuen Ansatz erhitzten die Ingenieur:innen das Material langsamer und auf niedrigere Temperaturen. Dadurch hatten die Atome Zeit, sich in hochgeordnete, fehlerfreie Strukturen zu arrangieren.

Professor Jian-Feng Nie, Hauptautor der Studie, nennt das eine fundamentale Verschiebung im Denken: Bislang konzentrierte sich die Forschung fast ausschließlich auf die chemische Zusammensetzung von Legierungen. Die neue Arbeit zeige, dass die Art und Weise, wie sich Atome beim Erhitzen organisieren, mindestens genauso entscheidend sei. Das entstehende Material sei frei von mikroskopischen Defekten, die Festigkeit und Lebensdauer herkömmlicher Legierungen begrenzen.

Doppelt so fest wie Stahl

Die mechanischen Werte der neuen Legierung sind beachtlich: Sie erreicht eine Druckfestigkeit von über zwei Gigapascal. Das entspricht dem doppelten Wert von Stahl und dem Dreifachen von Aluminium. Dabei bleibt das Material duktil, es lässt sich also verformen, ohne zu brechen. Genau diese Kombination aus hoher Festigkeit und Formbarkeit gilt in der Werkstofftechnik als besonders schwer zu erreichen.

Noch bemerkenswerter ist, dass dieselbe Legierung mit konventionellen Methoden nur etwa halb so fest ist. Der Vorteil liegt also nicht allein in der Zusammensetzung, sondern in der inneren Struktur.

Hochleistungslegierungen werden günstiger und ressourcenschonender

Die Forschenden sehen breite Anwendungsmöglichkeiten. Weil das Verfahren mit niedrigeren Temperaturen auskommt, könnte es die Produktion von Hochleistungslegierungen kostengünstiger und ressourcenschonender machen. Außerdem eröffnet das Prinzip der Selbstorganisation von Atomen einen neuen Weg: Statt immer mehr Legierungselemente hinzuzufügen, um Eigenschaften zu verbessern, ließe sich durch gezielte Struktursteuerung mehr aus weniger herausholen.

Professor Yiannis Ventikos, Dekan der Ingenieurfakultät von Monash, bezeichnet den Fund als eine Entdeckung, die einmal in einer Generation vorkomme. Als mögliche Einsatzbereiche nennt er Luft- und Raumfahrt, Energiesysteme sowie Fertigungstechnologien, die heute noch nicht existieren. Das Team untersucht derzeit die atomaren Wechselwirkungen, die diese Nanostrukturen entstehen lassen, um das Verfahren auf weitere Materialsysteme übertragen zu können.

via Monash Unversity