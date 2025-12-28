Androiden, die den Menschen im Haushalt all die vielen kleinen, lästigen Arbeiten abnehmen, sind schon lange im Gespräch. Zuerst galten sie als reine Fiktion, dann reifte die Technik immer mehr heran und schließlich scheinen wir kurz vor der Startlinie zu stehen. LG kündigt nun ein erstes Modell mit spannenden Parametern an.





Enthüllung auf der CES 2026 vorgesehen

Enthüllt werden soll der neue CLOiD-Roboter auf der Consumer Electronics Show im Januar 2026. Bis dahin haben wir nicht mehr als eine Ankündigung mit wenigen, aber interessanten Fakten und dünn gesätes Bildmaterial. Der Haushaltsroboter von LG soll über motorisierte Arme und Hände mit jeweils fünf Fingern verfügen. Die Arme haben sieben Freiheitsgrade, was bedeutet, dass ihr Bewegungsumfang dem des Menschen ähnelt. Die Finger sind, ebenfalls wie beim Menschen, einzeln steuerbar, was komplexe, kombinierte Bewegungen ermöglicht.

Ein »breites Spektrum« möglicher Haushaltsarbeiten

Von LG veröffentlichte Aufnahmen von LG zeigen die Hände, wie sie nach einer Textilie greifen. Sicherlich soll uns das Bildmaterial suggerieren, dass der Roboter demnächst für uns die Wäsche falten wird. Genaueres erfahren wir aber erst bei der offiziellen Präsentation. Der Hersteller jedenfalls redet von einem »breiten Spektrum« möglichster Haushaltsarbeiten, die uns das Gerät abnimmt. Bereits 2024 brachte LG ein Roboter-Modell heraus, das auf Rädern lief und am Kopf einen Griff besaß. Die Neuentwicklung scheint, zumindest nach ersten Informationen, meilenweit davon entfernt.





Sie hat einen Chip sowie ein Display, eine Kamera, Sensoren und Lautsprecher im Kopf. Der Android kann damit navigieren und sprachlich interagieren. »Ausdrucksstarke Kommunikation« kündigt LG auf dieser Basis an. Dazu gehört auch die »Affectionate Intelligence«-Technologie, ein KI-gestütztes System, das den Anwender verstehen und auf ihn reagieren soll.

Natürlich ist LG nicht als einziges Unternehmen auf diesem Pfad unterwegs. Auch Tesla und Boston Dynamics sowie einige Start-ups rund und die Welt entwickeln aktuell humanoide Roboter, die uns vielleicht durch die nächsten Jahrzehnte eng begleiten werden.

Quelle: golem.de