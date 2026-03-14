Bis jetzt ist dieser Gartenhelfer nur auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter zum Early-Bird-Preis zu haben. Doch mehr als genug Menschen warten darauf, endlich ein automatisches Gerät für alle Fälle zu bekommen, das weit mehr kann als automatisch den Rasen zu mähen. Deshalb ist es gut und gern möglich, dass diese Erfindung schon bald in Serie geht und immer mehr Außenflächen weitgehend selbständig pflegt. Zu jeder Jahreszeit.





Meistert anspruchsvolles Gelände und extreme Temperaturen

Für anspruchsvolles Gelände soll der Yarbo M ausgelegt sein, mit Steigungen bis zu 35 Grad, unebenen Flächen und rutschigen Wegen. Der Temperaturbereich, in dem er einsatzklar ist, erstreckt sich laut Angaben seiner Entwickler von heißen +45 Grad Celsius bis zu bitterkalten -25 Grad Celsius. Außerdem soll das Gerät einfach zu warten sein, mit einem einfachen Austauschsystem für Verschleißteile wie Ketten und Klingen. Die Haupteinheit bringt 40 kg auf die Waage, das Rasenmäher-Modul 14 kg und das Schneeschild 20 g.

Die Steuerung erfolgt über eine App. Zuerst kartiert der glückliche neue Besitzer seinen Garten und legt die Arbeitszonen des Roboters fest. Dafür ist eine Dauer von rund 30 Minuten veranschlagt. Die drei Versionen des fleißigen Gartenpflegers heißen M10, M20 und M20i. M10 kümmert sich um Gärten, deren Größe im Normbereich liegt, M20 ist für große Gärten gedacht. M20i erkennt mit seinen LIDAR-Sensoren und KI-Kameras selbständig Hindernisse und Menschen – was sicherlich von großem Wert sein kann.





Drahtlose Aufladung dauert 30 bis 80 Minuten

Die Aufladung erfolgt über eine drahtlose Ladestation, der Roboter dockt bei einem Akkustand unter 10 Prozent selbständig an. Er braucht 30 bis 80 Minuten, bis er wieder Vollgas im Garten gibt. Wie lange er dann am Stück läuft, hängt von vielen Faktoren wie der Art des Geländes, den Hindernissen und der Grasdichte ab. Jedenfalls setzt das Gerät nach der Ladezeit seine begonnene Arbeit selbständig fort.

Leiser Betrieb, der wohl auch nachts möglich ist

Mit dem Mähmodul mäht der Yarbo M Gras in zwei verschiedenen Schnitthöhen, das Trimmer-Modul ermöglicht die Nahbearbeitung der Ränder. Das 60 cm breite Schneeschild sorgt für freie Gehwege, und zwar angeblich so leise, dass sich der Job auch nachts erledigen lässt. Laub und Gartenabfälle sammelt das Gerät mithilfe des Laubsammel-Moduls ein, um bis zu 50 vorher festgelegte Stellen zum Abladen zu verwenden. Begrenzungskabel sind nicht nötig, die Positionsbestimmung läuft über Wi-Fi, Bluetooth, HaLow und optionales 4G-Mobilfunk.

Das scheint ein rundum rundes Projekt zu sein – warten wir ab, wie es sich entwickelt.

Quelle: kickstarter.com