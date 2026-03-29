Diese beiden Trends gehen auseinander: Der Andrang auf die Gymnasien ist groß, gleichzeitig gibt es immer mehr Hochschulabsolventen und Studenten ohne Abi. Berufserfahrung wird immer mehr zum Eintrittstor fürs Studium. Seit 2009, dem Jahr, als es die Möglichkeit zum ersten Mal gab, haben in Deutschland bereits mehr als 100.000 beruflich qualifizierte Menschen ihr Studium ohne vorheriges Abitur erfolgreich beendet. 2024 wurde dann zum Rekordjahr: Über 10.000 Personen ohne »Hochschulreife« verließen mit einem fertigen Abschluss die Uni.





70.000 Menschen ohne Abi studieren an deutschen Hochschulen

Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass das Abitur immer weniger wichtig für eine erfolgreiche Hochschulausbildung wird. Derzeit studieren etwa 70.000 Menschen an deutschen Hochschulen, die einen niedrigen Schulabschluss, dafür aber andere Qualifikationen vorzuweisen haben. Der Druck, sich für eine großartige Karriere unbedingt mit 18 durchs Abi zu quälen, dürfte damit ebenfalls zurückgehen. Ganz abgesehen davon, dass der Bachelor oder Master keine Karriere garantiert – und dass viele Menschen auch ohne Hochschulabschluss beruflich höchst erfolgreich sind.

Durchschnittlich 30 Jahre alt und im Bachelor-Studium

Die Verteilung der Nicht-Abiturienten auf die Hochschulen ist ziemlich gleichmäßig: Über 90 Prozent der Bildungsstätten verzeichnen aktuell Studenten ohne Abitur. Besonders in den Bundesländern Thüringen, Bremen und Hamburg ist diese Gruppe stark vertreten. Staatliche Hochschulen haben in diesem Sinne besonders offene Arme: Fast 60 Prozent ihrer Studenten sind akademische Quereinsteiger. Die Klientel ist im Durchschnitt bereits 30 Jahre alt und strebt meistens ein Bachelorstudium an einer FH oder HAW an. Diese Leute sind also eher anwendungsorientiert und möchten relativ zügig fertigwerden.





Besonders gern studieren sie mit rund 50 Prozent Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Direkt danach kommen Ingenieurswissenschaften und anschließend Humanmedizin sowie Gesundheitswissenschaften. In der Pflegewissenschaft / Pflegemanagement und in der Gesundheitspädagogik ist jeder vierte Student inzwischen ein Quereinsteiger.

Die Daten stammen aus einer aktuellen Auswertung des CHE (Centrum für Hochschulentwicklung).

Quelle: spiegel.de